Cetak Sejarah! Begini Kisah Warga yang Menang Lotre Rp27,8 Triliun

JAKARTA - Seorang warga asal California memenangkan sebuah lotre sebesar USD1,77 miliar sekitar Rp27,8 triliun.

Ini merupakan hadiah utama terbesar kedua dalam sejarah. Pemilik tiket yang identitasnya tidak diungkapkan itu diberi pilihan untuk menerima hadiah penuh yang dibayarkan setiap bulan selama 30 tahun ke depan.

Dia juga akan menerima USD774,1 juta sekitar Rp12,1 triliun dalam satu kali pembayaran, kata pihak Powerball dalam sebuah pernyataan hari Kamis.

Tiket pemenang itu dijual di toko Midway Market and Liquor di lingkungan pegunungan di Frazier Park, 120 kilometer barat laut Kota Los Angeles. Toko itu dipenuhi kegembiraan Rabu pagi.

“Saya harap pemenangnya adalah warga setempat yang berdedikasi membantu masyarakat kami,” kata penjaga toko itu, Janea Herrera kepada Reuters yang dikutip dari VOA di Jakarta.