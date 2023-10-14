Penjelasan KCIC Soal Harga Tiket Whoosh Rp600 Ribu

JAKARTA – Pihak KCIC melakukan konfirmasi terkait harga tiket Whoosh yang ramai diperbincangkan di media sosial.

Informasi tersebut diunggah akun X @txttransportasi pada Kamis 12 September 2023. Akun tersebut menjelaskan tentang harga tiket Whoosh dibanderol Rp300 ribu hingga Rp 600 ribu. Serta, penjualan tiket akan dilakukan mulai 17 Oktober 2023.

GM Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menuturkan, bahwa PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku operator belum mengumumkan secara resmi informasi terkait tiket kereta cepat Whoosh.

"Sampai dengan saat ini kami, PT KCIC selaku operator belum mengumumkan secara resmi informasi terkait tiket kereta cepat Whoosh," kata Eva, Jumat (13/10/2023).