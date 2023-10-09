Tiket Gratis Kereta Cepat Dijual Online, KCIC Laporkan Pelaku ke Polisi

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) buka suara soal tiket gratis Kereta Cepat Whoosh yang dijual oknum tidak bertanggung jawab di sosial media X. Adapun tiket tersebut dijual sebesar Rp50 ribu.

Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Eva Chairunisa menegaskan, saat ini pihaknya belum menjual tiket secara komersial. Pasalnya KCIC masih menjalankan Whoosh Experience program. Di mana program tersebut digratiskan bagi masyarakat untuk menjajal kereta cepat Whoosh.

"Selama masa Whoosh Experiece yang berjalan tidak ada tiket yang berbayar. Jadi mulai dari 3 Oktober sampai 16 nanti, tidak ada tiker berbayar,” katanya saat ditemui di Stasiun Tegalluar, Bandung, Senin (9/10/2023).

Eva mengatakan jika masyarakat menemukan ada tiket gratis yang dijual baik secara langsung maupun melalui media sosial untuk dapat segera melaporkan ke pihaknya.

BACA JUGA: 15 Ribu Penumpang Jajal Kereta Cepat Whoosh Gratis

Hal tersebut dilakukan untuk ditindaklanjuti. Pasalnya kata Eva, jika memang ada tiket yang diperjualbelikan maka pihaknua akan melakukan upaya hukum.

"Tentunya akan melakukan pelaporan secara hukum jika memang dapat pelaku tersebut. Karena memang enggak ada tiket kereta cepat yang berbayar pada masa Whoosh Experience,” tuturnya.