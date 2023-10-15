Aturan Produk Tembakau Berdampak ke Maraknya Rokok Ilegal

JAKARTA - Asosiasi Petani mengaskan menolak aturan tembakau di RPP Kesehatan yang dinilai buka lebar keran rokok ilegal.

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) tegas menolak seluruh aturan produk tembakau dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan pelaksana Undang-Undang (UU) Kesehatan.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes), yang membuat aturan tersebut, dinilai hanya fokus pada cara pandang yang sempit tanpa melihat dampak lainnya yang lebih besar.

Ketua APTI Pamekasan, Samukrah, menyatakan tegas menolak dan meminta aturan produk tembakau untuk dikeluarkan dari RPP Kesehatan.

“Jadi, kami sebagai petani tembakau ini harus menyuarakan penolakan ini ke siapa? Kami sangat keberatan karena (aturan) ini dapat membuat industri tembakau tergusur,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/10/2023).