HOME FINANCE HOT ISSUE

Plt Mentan Batalkan Kontrak-Kontrak Bermasalah di Kementerian Pertanian

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |17:55 WIB
Plt Mentan Batalkan Kontrak-Kontrak Bermasalah di Kementerian Pertanian
Plt mentan batalkan kontrak (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Plt. Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi membatalkan beberapa kontrak di lingkup Kementerian Pertanian yang dinilai bermasalah untuk beberapa pengadaan.

"Saya per tanggal 6 kemarin memang membatalkan semua kontrak yang berkaitan dengan yang tidak beres," kata Arief dalam peluncuran Gerakan Pangan Murah di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (16/10/2023).

Beberapa aspek yang jadi perhatian Arief terkait impor yang dinilai bermasalah itu adalah soal harga, cara transaksi, hingga proses pengadaannya. Dia meminta nantinya pengadaan alsintan bisa menggunakan e-catalog.

"Kualitasnya, harganya, cara bertransaksinya, kalau boleh semuanya masih ecatalog, jadi bapak tidak usah nego-nego lagi apa segala macam, gak ada. Klik saja langsung, product spec diverifikasi lebih awal. Begitu ya pak Dirjen," sambungnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Direktur Alat Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta jadi tersangka korupsi di Kementan. Arief meminta, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementa Ali Jamil untuk memperhatikan betul pengadaan alsintan tersebut.

Selain pembatalan kontrak, Arief juga bakal melakukan review terhadap beberapa kontrak lain terkait pengadaan yang ada di Kementan. Terutama kontrak yang ada di Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP).

Halaman:
1 2
