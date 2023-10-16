Cek Bagaimana Cara Mengatasi Pinjol yang Sudah Sebar Data?

JAKARTA - Cek bagaimana cara mengatasi pinjol yang sudah sebar data? Berikut jawabannya akan diulas dalam artikel ini.

Belakangan ini banyak sekali pinjol yang menyebarkan data pribadi nasabahnya. Hal ini sangat merugikan bagi para nasabah.

BACA JUGA: Pinjol Bak Monster yang Siap Telan Jiwa Manusia

Adanya permasalahan tersebut membuat banyak keluhan dari nasabah. Salah satu keluhannya yaitu nama baik nasabah menjadi jelek. Bahkan banyak yang mengeluhkan karena menjadi korban kontak darurat meski tidak pernah meminjam.

Lantas bagaimana cara mengatasi pinjol yang sudah sebar data? Berikut Okezone berikan solusi terkait permasalahan tersebut, Senin (16/10/2023).

1. Laporkan ke OJK

Jika data pribadi anda disebarluaskan oleh pinjol maka sebaiknya segera melaporkan hal tersebut ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan melaporkan ke OJK membuat permasalahan segera diatasi dengan cepat.