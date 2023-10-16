Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cek Bagaimana Cara Mengatasi Pinjol yang Sudah Sebar Data?

Rio Adryawan , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |21:32 WIB
Cek Bagaimana Cara Mengatasi Pinjol yang Sudah Sebar Data?
Cara Atasi Pinjol Sebar Data (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cek bagaimana cara mengatasi pinjol yang sudah sebar data? Berikut jawabannya akan diulas dalam artikel ini.

Belakangan ini banyak sekali pinjol yang menyebarkan data pribadi nasabahnya. Hal ini sangat merugikan bagi para nasabah.

Adanya permasalahan tersebut membuat banyak keluhan dari nasabah. Salah satu keluhannya yaitu nama baik nasabah menjadi jelek. Bahkan banyak yang mengeluhkan karena menjadi korban kontak darurat meski tidak pernah meminjam.

Lantas bagaimana cara mengatasi pinjol yang sudah sebar data? Berikut Okezone berikan solusi terkait permasalahan tersebut, Senin (16/10/2023).

1. Laporkan ke OJK

Jika data pribadi anda disebarluaskan oleh pinjol maka sebaiknya segera melaporkan hal tersebut ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan melaporkan ke OJK membuat permasalahan segera diatasi dengan cepat.

