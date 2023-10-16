Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Perusahaan Swasta Diminta Buat Lembaga Pelatihan Kerja

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |07:40 WIB
Perusahaan Swasta Diminta Buat Lembaga Pelatihan Kerja
Perusahaan Swasta Diminta Buat Pelatihan Kerja. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan meminta swasta untuk menciptakan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS). Pasalnya, kehadiran LPKS punya peranan penting dalam meningkatkan kompetensi SDM di Indonesia.

Plt Dirjen Binalavotas Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, LPKS memiliki modal dasar untuk bisa menghasilkan lulusan pelatihan yang profesional dan berdaya saing, seperti program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri, sarana dan prasarana yang dimiliki, instruktur dan tenaga pengelola pelatihan yang kompeten, serta memiliki jejaring dengan dunia usaha dan dunia industri.

"Kehadiran LPKS tentu saja memberikan dampak yang sangat luar biasa dalam pengembangan SDM Indonesia," ujar Anwar Sanusi, Senin (16/10/2023).

Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kemnaker ini menambahkan, Kemnaker juga terus mendorong kredibilitas dan penjaminan lembaga pelatihan kerja yang salah satunya melalui akreditasi lembaga pelatihan kerja. Hal tersebut guna menciptakan tenaga kerja terampil.

Akreditasi merupakan proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan dalam melaksanakan pelatihan kerja.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3176921/pengemis-kqKY_large.jpg
Kisah Pengemis Terkaya di Dunia Punya Harta Rp14 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172823/tenaga_kerja-WT1E_large.jpg
10 Juta Orang Butuh Pekerjaan Tiap Tahun, Angka Pengangguran Masih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172822/gen_z-MoUF_large.jpg
Gen Z Sulit Dapat Pekerjaan, Kemnaker: Soft Skill Agak Kurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171073/skck-gAv9_large.jpg
Bolehkah Perpanjang SKCK di Kota Lain? Begini Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/320/3169270/kerja-Vbnw_large.jpg
Ini Aturan Larangan Diskriminasi Proses Rekrutmen Tenaga Kerja, Tak Ada Lagi Batas Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166947/said_iqbal-rEnf_large.jpg
Bos Buruh Merapat ke Istana, Tagih 6 Tuntutan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement