Perusahaan Swasta Diminta Buat Lembaga Pelatihan Kerja

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan meminta swasta untuk menciptakan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS). Pasalnya, kehadiran LPKS punya peranan penting dalam meningkatkan kompetensi SDM di Indonesia.

Plt Dirjen Binalavotas Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, LPKS memiliki modal dasar untuk bisa menghasilkan lulusan pelatihan yang profesional dan berdaya saing, seperti program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri, sarana dan prasarana yang dimiliki, instruktur dan tenaga pengelola pelatihan yang kompeten, serta memiliki jejaring dengan dunia usaha dan dunia industri.

"Kehadiran LPKS tentu saja memberikan dampak yang sangat luar biasa dalam pengembangan SDM Indonesia," ujar Anwar Sanusi, Senin (16/10/2023).

Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kemnaker ini menambahkan, Kemnaker juga terus mendorong kredibilitas dan penjaminan lembaga pelatihan kerja yang salah satunya melalui akreditasi lembaga pelatihan kerja. Hal tersebut guna menciptakan tenaga kerja terampil.

Akreditasi merupakan proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan dalam melaksanakan pelatihan kerja.