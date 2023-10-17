MNC Bank Tanam 1.000 Pohon di Hutan Kota Srengseng Jakarta

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang berada di bawah naungan MNC Group (BHIT) bersama MNC Peduli menggelar kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) penanaman 1.000 bibit pohon di Hutan Kota Srengseng, Jakarta Barat.

Adapun simbolis penanaman bibit pohon dilakukan Wakil Presiden Direktur MNC Bank Denny Setiawan Hanubrata serta oleh perwakilan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, MNC Peduli dan komunitas peduli lingkungan.

Denny Setiawan Hanubrata mengatakan, penanaman pohon merupakan salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kualitas udara serta mendukung kelestarian lingkungan di DKI Jakarta.

"Sebagai perusahaan yang berkomitmen dalam menerapkan prinsip keberlanjutan yang memberikan manfaat jangka panjang, MNC Bank memiliki tanggung jawab sosial untuk berkontribusi dalam mengatasi masalah lingkungan, terutama masalah polusi udara," ujar Denny usai menanam pohon di Hutan Kota Srengseng Jakarta, Selasa (17/10/2023).

"Sebagai ibu kota negara, Jakarta memiliki luas ruang terbuka hijau yang masih belum ideal. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi kita semua untuk terus berupaya meningkatkan jumlah ruang terbuka hijau di Jakarta," imbuhnya.

Pada kegiatan CSR tersebut, bibit pohon yang ditanam terdiri dari berbagai jenis, antara lain pohon Mangga, Akasia, Tabebuya, Salam, Lidah Buaya hingga Durian. Kegiatan CSR ini merupakan contoh nyata dari komitmen MNC Bank dan MNC Peduli dalam mendukung keberlanjutan dan lingkungan hidup yang lebih bersih.

Selain Hutan Kota Srengseng, bibit-bibit tersebut juga rencananya akan disebar ke sejumlah lokasi Hutan Kota lain dibawah naungan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta.

MNC Bank juga menggandeng MNC Peduli sebagai yayasan sosial dibawah naungan MNC Group yang bergerak di bidang kepedulian sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Melalui kolaborasi yang dilakukan, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan CSR yang diberikan.

Kegiatan tersebut juga melibatkan sejumlah relawan yang secara aktif terlibat dalam kegiatan penanaman dan perawatan pohon, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.

"Kami berharap melalui kegiatan CSR ini juga dapat menginspirasi masyarakat, termasuk komunitas, dan perusahaan lain untuk melakukan tindakan yang serupa. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua," tutup Denny.