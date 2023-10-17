Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perang Israel-Hamas Bikin Harga Minyak Dunia Meroket? Begini Kata ESDM

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |14:27 WIB
Perang Israel-Hamas Bikin Harga Minyak Dunia Meroket? Begini Kata ESDM
ESDM Ungkap Dampak Perang Hamas-Israel. (Foto: okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui perang yang terjadi antara Hamas-Israel akan berpengaruh terhadap harga minyak dunia.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, harga minyak bisa terpengaruh lantaran permasalahan logistik dan juga hal-hal lain. Namun penglihatannya sejauh ini, memang dampaknya belum signifikan.

"Tapi kalau ini berlangsung cukup lama, saya kira akan berpengaruh ke harga minyak, termasuk harga minyak mentah Indonesia (ICP). ICP ini kan ada dua hal yang kita lihat, pertama akan berpengaruh ke crude oil kita, dan harga fuel kita," terangnya, Selasa (17/10/2023).

Menurut Tutuka hal itu karena Indonesia saat ini impor minyak mentah (crude) dan bahan bakar minyak atau BBM (fuel). Katanya, jika diibaratkan dalam presentasi jumlah impor minyak mentah yang dimasukkan ke kilang yang ada di Indonesia kurang lebih jumlahnya sama dengan jumlah impor BBM dari kilang Indonesia.

"Jadi kalau harga minyak naik memang menguntungkan di hulu, tapi di hilir terkena juga. Jadi kalau terlalu tinggi sekitar 100an itu kurang menguntungkan bagi negara, tapi kalo masih angka-angka sekarang ini masih cukup baik," paparnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/320/3165385/sumur_minyak-vClb_large.png
Kasus Kebakaran Sumur Minyak di Blora Jadi Pembelajaran, Jangan Ada Korban Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/455/3156078/bahlil-FKiI_large.jpg
Sumur Minyak Masyarakat Dilegalkan, Bisa Raup Rp2 Juta per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/320/3151008/minyak-xiPZ_large.jpg
5 Negara Arab Penghasil Minyak Bumi Terbesar di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/320/3151074/bahlil-qKnV_large.jpg
Bahlil Umumkan Aturan Legalisasi Sumur Minyak Rakyat 2 Juli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/320/3149687/minyak-boB3_large.jpg
Adu Sumber Kekayaan Minyak Bumi Iran dengan AS, Siapa Paling Kaya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/320/3149681/selat_hormuz-H0Zm_large.jpg
Ini Dampak Ekonomi jika Selat Hormuz Resmi Ditutup Iran
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement