Perang Israel-Hamas Bikin Harga Minyak Dunia Meroket? Begini Kata ESDM

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui perang yang terjadi antara Hamas-Israel akan berpengaruh terhadap harga minyak dunia.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, harga minyak bisa terpengaruh lantaran permasalahan logistik dan juga hal-hal lain. Namun penglihatannya sejauh ini, memang dampaknya belum signifikan.

"Tapi kalau ini berlangsung cukup lama, saya kira akan berpengaruh ke harga minyak, termasuk harga minyak mentah Indonesia (ICP). ICP ini kan ada dua hal yang kita lihat, pertama akan berpengaruh ke crude oil kita, dan harga fuel kita," terangnya, Selasa (17/10/2023).

Menurut Tutuka hal itu karena Indonesia saat ini impor minyak mentah (crude) dan bahan bakar minyak atau BBM (fuel). Katanya, jika diibaratkan dalam presentasi jumlah impor minyak mentah yang dimasukkan ke kilang yang ada di Indonesia kurang lebih jumlahnya sama dengan jumlah impor BBM dari kilang Indonesia.

"Jadi kalau harga minyak naik memang menguntungkan di hulu, tapi di hilir terkena juga. Jadi kalau terlalu tinggi sekitar 100an itu kurang menguntungkan bagi negara, tapi kalo masih angka-angka sekarang ini masih cukup baik," paparnya.