Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Turun karena Tensi Perang Israel-Hamas Meningkat

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |07:29 WIB
Harga Emas Turun karena Tensi Perang Israel-Hamas Meningkat
Harga Emas Turun Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas turun pada perdagangan Senin waktu setempat. Penurunan harga emas salah satunya disebabkan perang Israel-Hamas yang membuat investor khawatir.

Melansir Reuters, Selasa (17/10/2023), emas turun, namun bertahan di atas USD1.900 per ounce karena meningkatnya ketegangan geopolitik yang membuat investor gelisah.

Harga emas di pasar spot turun 0,7% menjadi USD1.918.62 per ounce.

Di sisi lain, imbal hasil Treasury AS naik karena pemerintah meningkatkan penerbitan utang sementara perkiraan invasi darat Israel ke Gaza membuat pasar berada dalam suasana tentatif.

Obligasi obligasi 10 tahun terakhir turun harganya pada 20/32 menjadi menghasilkan 4,7101%, dari 4,629% pada akhir Jumat.

Harga obligasi 30 tahun terakhir turun 39/32 menjadi menghasilkan 4,862%, dari 4,779% pada akhir Jumat.

Greenback melemah terhadap sejumlah mata uang dunia sementara syikal Israel melemah, sempat menyentuh level empat per dolar AS untuk pertama kalinya sejak tahun 2015.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/622/3179362/harga_emas-VGOY_large.jpg
Siap-Siap, Harga Emas Naik Jadi Rp2,4 Juta per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178928/harga_emas_antam-ZKrq_large.jpg
Harga Emas Antam Logam Mulia Hari Ini Naik Rp33.000 Jadi Rp2.354.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178674/emas_antam-TjQG_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Lagi Rp16.000, Cek Daftar Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/622/3178414/emas_antam-8IFi_large.jpg
Harga Emas Antam Logam Mulia Hari Ini Anjlok Rp177.000! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178169/emas_antam-Pn1F_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Meroket Rp72.000, Dekati Rekor Tertinggi Rp2,5 Juta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177886/emas_antam-FDGv_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Lagi Rp13.000 Jadi Rp2.415.000 per Gram
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement