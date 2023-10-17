15 Aplikasi Pinjaman Online yang Bagus dan Diawasi OJK

JAKARTA – 15 Aplikasi pinjaman online yang bagus dan diawasi OJK akan diulas dalam artikel ini.

Adanya pinjaman online alias pinjol sangat membantu masyarakat yang sedang membutuhkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-harinya.

Namun, masyarakat perlu berhati-hati dan selalu waspada dalam memilih pinjol. Hal ini guna untuk mengantisipasi kemungkinan buruk terjadi kepada pengguna pinjol.

Oleh karena itu sebaiknya mencari aplikasi pinjol yang bagus dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasalnya, pinjol yang resmi diawasi OJK bisa menjamin keamanan data diri anda dan bisa meminimalisir kemungkinan buruk terjadi kepada pengguna pinjol.

Dilansir dari berbagai sumber, Berikut 15 aplikasi pinjaman online yang bagus dan diawasi OJK. Selasa (17/10/2023).