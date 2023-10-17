Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengintip Kekayaan Zaskia Gotik yang Diisukan Bangkrut Gegara Jual Rumah

Arfiah , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |19:01 WIB
Mengintip Kekayaan Zaskia Gotik yang Diisukan Bangkrut Gegara Jual Rumah
Initp Kekayaan Zaskia Gotik dan Suami (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Mengintip kekayaan Zaskia Gotik yang diisukan bangkrut gegara jual rumah. Dirinya dikabarkan menjual rumah seharga Rp750 juta di daerah Cikarang.

Melansir dari akun Instagram pribadi @zaskia_gotix, Selasa (17/10/2023), Zaskia mengunggah sepuluh foto kondisi rumah yang dia jual disertai penjelasan pada caption.

Mengintip kekayaan Zaskia Gotik yang diisukan bangkrut gegara jual rumah, yang telah dirangkum dari berbagai sumber antara lain:

1. Bisnis Restoran

Diketahui, Zaskia Gotik membuka bisnis restoran di Bali bernama Jeerah. Restoran tersebut memiliki nuansa rustic.

2. Bisnis Properti

Bisnis properti yang dimiliki Zaskia Gotik adalah kos-kosan. Dirinya memulai bisnis ini pada 2015.

Halaman:
1 2
