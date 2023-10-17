Mengintip Kekayaan Zaskia Gotik yang Diisukan Bangkrut Gegara Jual Rumah

JAKARTA - Mengintip kekayaan Zaskia Gotik yang diisukan bangkrut gegara jual rumah. Dirinya dikabarkan menjual rumah seharga Rp750 juta di daerah Cikarang.

Melansir dari akun Instagram pribadi @zaskia_gotix, Selasa (17/10/2023), Zaskia mengunggah sepuluh foto kondisi rumah yang dia jual disertai penjelasan pada caption.

BACA JUGA: KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang Suami Zaskia Gotik dari Pembayaran Fiktif

Mengintip kekayaan Zaskia Gotik yang diisukan bangkrut gegara jual rumah, yang telah dirangkum dari berbagai sumber antara lain:

1. Bisnis Restoran

Diketahui, Zaskia Gotik membuka bisnis restoran di Bali bernama Jeerah. Restoran tersebut memiliki nuansa rustic.

BACA JUGA: PNS hingga Orang Kaya Bakal Dapat Rumah di IKN

2. Bisnis Properti

Bisnis properti yang dimiliki Zaskia Gotik adalah kos-kosan. Dirinya memulai bisnis ini pada 2015.