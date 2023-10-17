JAKARTA - Mengintip kekayaan Zaskia Gotik yang diisukan bangkrut gegara jual rumah. Dirinya dikabarkan menjual rumah seharga Rp750 juta di daerah Cikarang.
Melansir dari akun Instagram pribadi @zaskia_gotix, Selasa (17/10/2023), Zaskia mengunggah sepuluh foto kondisi rumah yang dia jual disertai penjelasan pada caption.
Mengintip kekayaan Zaskia Gotik yang diisukan bangkrut gegara jual rumah, yang telah dirangkum dari berbagai sumber antara lain:
1. Bisnis Restoran
Diketahui, Zaskia Gotik membuka bisnis restoran di Bali bernama Jeerah. Restoran tersebut memiliki nuansa rustic.
2. Bisnis Properti
Bisnis properti yang dimiliki Zaskia Gotik adalah kos-kosan. Dirinya memulai bisnis ini pada 2015.