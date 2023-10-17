Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tiket Kereta Cepat Whoosh Bisa Dibeli via HP, Ini Caranya

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |18:45 WIB
Tiket Kereta Cepat Whoosh Bisa Dibeli via HP, Ini Caranya
Cara beli tiket kereta cepat via HP. (Foto: KCIC)
A
A
A

 

JAKARTA - Pemerintah melalui PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memberikan beberapa opsi layanan agar masyarakat dengan mudah membeli tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Salah satunya melalui aplikasi yang dapat diakses calon penumpang melalui handphone (HP) saja.

 BACA JUGA:

Platform yang dimaksud berupa aplikasi Whoosh Kereta Cepat, aplikasi Access by KAI, Livin by Mandiri, BRImo, dan BNI Mobile Banking.

Kemudian, bisa melalui website ticket.kcic.co.id. Untuk pembelian melalui ini, pemesanan tiket bisa dilakukan mulai H-7 hingga 1 jam sebelum keberangkatan.

 BACA JUGA:

Pembayaran melalui transfer bank, QRIS, E-Wallet, kartu kredit, dan gerai retail. Nantinya, penumpang mendapatkan QR Code yang langsung dapat digunakan untuk boarding tanpa perlu menukar tiket fisik di stasiun.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I, Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, calon penumpang tidak perlu repot-repot mendatangi loket penjualan tiket Kereta Cepat Whoosh, cukup dengan mengakses aplikasi mereka sudah bisa memperoleh tiket tersebut.

Halaman:
1 2
