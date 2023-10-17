Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Kata Pengusaha soal Putusan MK Terkait Capres-Cawapres

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |18:49 WIB
Ini Kata Pengusaha soal Putusan MK Terkait Capres-Cawapres
Pengusaha hormati keputusan MK soal batas usia Cawapres
A
A
A

JAKARTAPengusaha menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas minimal usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) harus 40 tahun.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Akbar Himawan Buchari mengaku menghormati putusan MK. Ia juga mengapresiasi karena selalu menyuarakan agar generasi muda diberi kesempatan untuk tampil di tingkat nasional, bahkan sebelum Ketua MK Anwas Usman mengetok palunya.

“Kami dari Hipmi menghormati keputusan MK ini, apalagi setelah adanya putusan ini, terdapat kejelasan bahwa di momentum Pilpres nanti, capres dan cawapres yang berusia di bawah 40 tahun diizinkan untuk ikut dalam pesta demokrasi tersebut, asalkan sudah memiliki pengalaman sebagai kepala daerah," tutur Akbar di Jakarta, Selasa (17/10/2023).

Hipmi yang diisi anak-anak muda meyakini bahwa Indonesia butuh sosok pemimpin muda. Bukan hanya di tingkat Pemerintah Daerah, sosok pemimpin muda ini juga perlu diberi kesempatan untuk menduduki kursi RI 1 atau RI 2.

"Hal ini perlu disambut, karena artinya generasi muda yang memang berprestasi di daerah dan memiliki rekam jejak prestasi dalam memimpin wilayahnya diberikan kesempatan untuk memimpin bangsa," katanya.

Selain karena putusan ini sejalan dengan nilai di Hipmi yang ingin mendorong generasi muda memberikan kontribusinya untuk bangsa, aspek yang membuat putusan ini patut diapresiasi adalah dapat menjadi jawaban terhadap tantangan yang sedang dan akan dihadapi bangsa.

Halaman:
1 2
