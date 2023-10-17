Advertisement
HOT ISSUE

Atasi Kebutuhan Lapangan Kerja, Ganjar: Optimalisasi Potensi Kelautan dan Pertanian Indonesia

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |21:14 WIB
Atasi Kebutuhan Lapangan Kerja, Ganjar: Optimalisasi Potensi Kelautan dan Pertanian Indonesia
Ganjar Pranowo Bicara soal Lapangan Kerja (Foto: MPI)
JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Partai Perindo Ganjar Pranowo mengoptimalisasi sektor kelautan hingga pertanian untuk mengatasi persoalan lapangan pekerjaan di Indonesia.

Hal itu disampaikan dalam silaturahmi nasional Relawan Kebangsaan Nasional (Rekabnas) di Hotel Grandhika Iskandarsyah, Jalan Iskandarsyah Raya No. 65, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (17/10/2023).

Awalnya, Ganjar mengatakan bahwa salah satu yang menjadi persoalan masyarakat adalah lapangan kerja. Di sisi lain, ada juga keluhan terkait kesulitan usaha yang memengaruhi pendapatan.

“Hari ini yang ada di data adalah masyarakat butuh lapangan pekerjaan, hari ini. Hari ini yang jualan di pasar mulai sepi karena sebagian berjualan menggunakan aplikasi,” kata Ganjar di lokasi.

Ganjar mengatakan, fenomena tersebut merupakan PR besar bagi pemerintah di masa yang akan datang, sehingga kepemimpinan ke depan mesti menyelesaikannya melalui strategi tepat.

Halaman:
1 2
