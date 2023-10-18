Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KAI Gandeng KNKT Investigasi Anjloknya Kereta Api Argo Semeru

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |14:57 WIB
KAI Gandeng KNKT Investigasi Anjloknya Kereta Api Argo Semeru
Investigasi Kereta Api Anjlok. (Foto: KAI)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) investigasi menyeluruh peristiwa anjloknya Kereta Api (KA) Argo Semeru relasi Surabaya Gubeng - Gambir di KM 520 + 4 petak jalan antara Stasiun Sentolo - Stasiun Wates di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Selasa (17/10/2023) kemarin.

"Kami berkoordinasi dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk menginvestigasi penyebab anjloknya kereta tersebut," kata Direktur Utama (Dirut) KAI Didiek Hartantyo dikutip Antara, Rabu (18/10/2023).

Pihaknya sudah memeriksa masinis KA Argo Semeru yang anjlok. Selain itu memeriksa masinis dari KA Argo Wilis yang bersenggolan dengan KA Argo Semeru usai anjlok.

Berdasarkan pemeriksaan sementara, lanjutnya, masinis KA Argo Wilis sempat melakukan pengereman. Namun jarak yang sudah terlalu dekat membuat senggolan tak bisa dihindari.

"Kami belum berani menyimpulkan apa penyebab dari peristiwa kemarin. Apalagi kondisi kereta juga laik jalan, dan semua prosedur sudah dijalankan," katanya.

Namun demikian Didiek Hartantyo mengatakan KAI terus mendalami penyebab KA Argo Semeru relasi Surabaya Gubeng - Gambir.

Halaman:
1 2
