HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Pakai QRIS BRI, Penjual Siomay: Yang Beli Tambah Banyak

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |14:39 WIB
Pakai QRIS BRI, Penjual Siomay: Yang Beli Tambah Banyak
Omzet pedagang somay naik berkat pakai QRIS (Foto: Okezone)
JAKARTA - Omzet penjual Siomay di Stasiun Gondangdia, Jakarta, naik usai gunakan QRIS BRI selama 1 tahun. Perkembangan teknologi yang semakin maju, memicu pergeseran transaksi pembayaran masyarakat dari tunai menjadi non tunai.

Ternyata, transaksi non tunai sangat memudahkan setiap pembeli untuk melakukan pembayarannya dengan menggunakan perangkat digital seperti ponsel.

Di samping itu, dampak baik usai gunakan QRIS BRI juga dirasakan oleh salah satu penjual Siomay di Stasiun Gondangdia bernama Maman yang mengaku omzet penjualannya naik usai memakai QRIS BRI selama 1 tahun.

“Adanya QRIS BRI ini meningkatnya sekitar 25% lah, soalnya kan yang tidak biasa bawa uang tunai bisa langsung memakai QRIS BRI,” kata Maman saat ditemui di Stasiun Gondangdia, Jakarta, Rabu (18/10/2023).

