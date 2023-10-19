Daftar 5 Teknologi Buatan Israel yang Kita Pakai Sehari-hari

JAKARTA – Daftar 5 teknologi buatan Israel yang tanpa sadar kita pakai sehari-hari. Israel memproduksi banyak teknologi yang digunakan oleh banyak negara termasuk Indonesia.

Lebih lanjut, ternyata Israel membuat banyak teknologi yang yang digunakan juga oleh beberapa negara termasuk Indonesia.

Lantas, teknologi apa saja yang dibuat oleh Israel? Berikut ini Okezone telah merangkum beberapa teknologi yang dibuat oleh Israel.

1. Mobileye

Mobileye merupakan teknologi yang membantu mengemudi secara aman. Teknologi ini dikembangkan oleh Profesor asal Israel Amnon Shashua pada 1999. Pada 2017, Mobileye dibeli oleh Intel.