Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar 5 Teknologi Buatan Israel yang Kita Pakai Sehari-hari

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |08:04 WIB
Daftar 5 Teknologi Buatan Israel yang Kita Pakai Sehari-hari
Perang Israel-Hamas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Daftar 5 teknologi buatan Israel yang tanpa sadar kita pakai sehari-hari. Israel memproduksi banyak teknologi yang digunakan oleh banyak negara termasuk Indonesia.

Lebih lanjut, ternyata Israel membuat banyak teknologi yang yang digunakan juga oleh beberapa negara termasuk Indonesia.

Lantas, teknologi apa saja yang dibuat oleh Israel? Berikut ini Okezone telah merangkum beberapa teknologi yang dibuat oleh Israel.

1. Mobileye

Mobileye merupakan teknologi yang membantu mengemudi secara aman. Teknologi ini dikembangkan oleh Profesor asal Israel Amnon Shashua pada 1999. Pada 2017, Mobileye dibeli oleh Intel.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/622/3103802/teknologi-whMU_large.jpg
Cara Perusahaan Manfaatkan Teknologi AI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/455/3018270/ini-tantangan-dan-peluang-karier-penerapan-teknologi-blockchain-di-ri-unq6FoIVPC.jpeg
Ini Tantangan dan Peluang Karier Penerapan Teknologi Blockchain di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/07/10/320/2244294/amazon-apple-hingga-microsoft-bersaing-di-sektor-kesehatan-siapa-yang-menang-nAv3T23rxN.jpg
Amazon, Apple hingga Microsoft Bersaing di Sektor Kesehatan, Siapa yang Menang?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/28/320/2221108/menteri-bumn-teknologi-menjadi-sebuah-keharusan-sisWVD5LYq.jpg
Menteri BUMN: Teknologi Menjadi Sebuah Keharusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/04/06/320/2194777/zoom-laris-manis-kekayaan-pendirinya-melejit-112-jadi-rp125-triliun-R1HalprXwP.jpg
Zoom Laris Manis, Kekayaan Pendirinya Melejit 112% Jadi Rp125 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/01/24/320/2157704/kepala-brin-tantangan-ubah-mindset-masyarakat-soal-produk-inovasi-ri-hRpaqh7jXD.jpg
Kepala BRIN: Tantangan Ubah Mindset Masyarakat soal Produk Inovasi RI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement