Penerbangan Kargo dari China dan Jepang Kini Menuju Bandara Kertajati

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menilai Bandara Kertajati memiliki potensi besar terhadap penerbangan kargo atau logistik di Indonesia.

Terlebih akan adanya perpindahan pesawat jet dari Bandara Husein Sastranegara ke Bandara Kertajati mulai 29 Oktober 2023.

Menurut Menhub, potensi tersebut tak lepas dari banyaknya pelaku usaha yang menggunakan e-commerce untuk mengirim barangnya. Hal ini juga didukung Kota Bandung dengan industri kreatif yang cukup banyak sehingga membutuhkan penerbangan kargo.

Dia mengatakan, saat ini sudah ada empat hingga lima penerbangan kargo di Bandara Kertajati untuk rute Sumatera dan Kalimantan.

"Yang akan datang freighter (penerbangan kargo) dari China dan Jepang akan menuju Bandara Kertajati. Jadi itu potensial lain yang bisnisnya bagus, volumenya dan barangnya banyak," kata Menhub di Bandara Kertajati, dikutip, Kamis (19/10/2023).

Menhub optimis penerbangan kargo maupun penumpang akan terus mengalami pertumbuhan di Bandara Kertajati. Pihaknya dan berbagai pihak juga akan terus melakukan berbagai inisiatif pengembangan rute guna mengoptimalkan pasar yang ada.