Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penerbangan Kargo dari China dan Jepang Kini Menuju Bandara Kertajati

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |15:08 WIB
Penerbangan Kargo dari China dan Jepang Kini Menuju Bandara Kertajati
Penerbangan Kargo di Bandara Kertajati Bakal Meningkat. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menilai Bandara Kertajati memiliki potensi besar terhadap penerbangan kargo atau logistik di Indonesia.

Terlebih akan adanya perpindahan pesawat jet dari Bandara Husein Sastranegara ke Bandara Kertajati mulai 29 Oktober 2023.

Menurut Menhub, potensi tersebut tak lepas dari banyaknya pelaku usaha yang menggunakan e-commerce untuk mengirim barangnya. Hal ini juga didukung Kota Bandung dengan industri kreatif yang cukup banyak sehingga membutuhkan penerbangan kargo.

Dia mengatakan, saat ini sudah ada empat hingga lima penerbangan kargo di Bandara Kertajati untuk rute Sumatera dan Kalimantan.

"Yang akan datang freighter (penerbangan kargo) dari China dan Jepang akan menuju Bandara Kertajati. Jadi itu potensial lain yang bisnisnya bagus, volumenya dan barangnya banyak," kata Menhub di Bandara Kertajati, dikutip, Kamis (19/10/2023).

Menhub optimis penerbangan kargo maupun penumpang akan terus mengalami pertumbuhan di Bandara Kertajati. Pihaknya dan berbagai pihak juga akan terus melakukan berbagai inisiatif pengembangan rute guna mengoptimalkan pasar yang ada.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/320/3150281/bandara_kertajati-JU72_large.png
Biaya Operasional Kertajati Rp60 Miliar, Bandara Husein Sastranegara Bakal Dihidupkan Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/320/3132773/bandara_kertajati-6GQ3_large.png
Dulu Sepi Bak Kuburan, Bandara Kertajati Mau Dikembangkan Jadi Bengkel Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/320/2981967/penumpang-pesawat-di-bandara-kertajati-naik-11-paling-banyak-ke-bali-3leJqQxFJq.jpg
Penumpang Pesawat di Bandara Kertajati Naik 11%, Paling Banyak ke Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/320/2937552/sandiaga-uno-siap-ramaikan-penerbangan-dari-bandara-kertajati-ecfnAAOeUP.jpg
Sandiaga Uno Siap Ramaikan Penerbangan dari Bandara Kertajati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/320/2927729/ri-ajak-uea-bantu-kembangkan-bandara-kertajati-cyS8ZLCIx1.JPG
RI Ajak UEA Bantu Kembangkan Bandara Kertajati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/320/2912408/begini-cara-masyarakat-pergi-ke-bandara-kertajati-HPTRn7NhjG.jpg
Begini Cara Masyarakat Pergi ke Bandara Kertajati
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement