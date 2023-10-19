Punya Uang Rp2,8 Miliar, Pria Ini Makan Nasi Campur Garam Selama 19 Tahun

JAKARTA – Pekerja asal Bangladesh yang berada di Malaysia selama 19 tahun terlihat dalam sebuah video viral di media sosial (medsos). Pria ini rela berhemat dengan hanya memakan nasi campur garam.

Dia melakukan hal tersebut untuk menabung dan mengirimkan uang kepada keluarganya di kampung halaman.

Dalam video unggahan akun TikTok @pokchek906, pria berkaos hijau itu hanya memakan nasi putih yang dikasih air kemudian memakai satu bawang merah, satu cabe hijau, dan sejumput garam. Di sampingnya ada pula potongan roti kecil.

Dengan makanan yang sangat sederhana itu, membuat pemilik akun @pokchek906 bertanya-tanya apakah dia bisa kenyang hanya melahap itu.

“Tentu saja saya kenyang,” jawab pria itu sambil lahap memakan nasi campur garam.