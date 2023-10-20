Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Potensi Penurunan Gas Rumah Kaca 23%, Ini Alasan RI Kembangkan LNG Bunkering Services

Arfiah , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |11:32 WIB
Potensi Penurunan Gas Rumah Kaca 23%, Ini Alasan RI Kembangkan LNG Bunkering Services
RI Kembangkan LNG Bunkering Services (Foto: Pertamina)
JAKARTA – Liquified Natural Gas (LNG) merupakan energi fosil yang memiliki potensi besar untuk diutilisasi sebagai bahan bakar yang ramah lingkungan bagi kapal laut.

Penggunaan LNG sebagai bahan bakar kapal dapat mereduksi gas rumah kaca hingga 23% jika dibandingkan dengan bahan bakar berbasis minyak saat ini.

Untuk itu Indonesia menyiapkan diri dalam penyediaan LNG Bunkering Services. Penyediaan ini melalui PT PGN Tbk sebagai Subholding Gas Pertamina. Saat ini PGN tengah menggodog inisiatif strategis terkait LNG Bunkering Services yaitu LNG Bunkering Terminals dan LNG Bunkering Vessels.

LNG Bunkering Terminals dirancang sejak Juli 2022 dengan skema shore-to-ship Bunkering. Adapun terminal yang berpotensi dikembangkan untuk inisiatif ini adalah Terminal LNG Bontang dan Terminal LNG Arun.

Sedangkan LNG Bunkering Vessels menerapkan skema ship-to-ship Bunkering. Inisiatif yang didesain pada Desember 2022 ini berpotensi dikembangkan di sejumlah titik pelabuhan di Batam, Tanjung Priok – Cilegon, Tanjung Perak, Bali – NTB, Makassar – Kaltim, dan Teluk Bintuni.

“Saat ini, LNG merupakan pilihan terbaik sebagai alternatif bahan bakar untuk kapal laut dalam rangka penurunan emisi," kata Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Achmad Muchtasyar mengungkapkan bahwa PGN dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (20/10/2023).

Selain itu, terdapat ketersediaan infrastruktur LNG di Bontang yang terletak di rute ALKI II yang melintasi Selat Lombok menuju Selat Makasar, rute ini lebih efisien untuk pelayaran dari Australia ke Asia Timur dan sebaliknya. Faktor kunci sukses untuk menyediakan LNG Bunkering adalah peran seluruh stakeholder untuk menciptakan sebuah shared commitment.

