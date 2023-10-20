Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tidak Punya NPWP Apa Bisa Daftar BPJS?

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |22:01 WIB
Tidak Punya NPWP Apa Bisa Daftar BPJS?
Tidak punya NPWP apa bisa daftar BPJS (Foto: Okezone)
JAKARTA - Tidak punya NPWP apa bisa daftar BPJS? Berikut akan dibahas secara lengkap pada artikel ini.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) merupakan jaminan sosial kesehatan yang ditujukan agar dapat melindungi kesehatan masyarakat Indonesia.

Saat ini dengan adanya BPJS kesehatan dinilai bahwa masyarakat Indonesia semakin mudah dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Tetapi disayangkan, kepesertaan BPJS Kesehatan belum sepenuhnya merata. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap persyaratan untuk menjadi peserta layanan kesehatan ini.

Dalam proses pendaftaran BPJS Kesehatan, ada beberapa dokumen persyaratan yang harus disiapkan.

Halaman:
1 2
