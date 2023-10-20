Berapa Biaya Penyelenggaraan MotoGP Mandalika?

JAKARTA- Pasti banyak masyarakat yang bertanya berapa biaya penyelenggaraan MotoGP Mandalika yang sukses mengangkat nama Indonesia di mata dunia. Gelaran balapan motor paling bergengsi di dunia baru saja selesai setelah berlangsung selama 3 hari di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa tenggara Barat.

Sejak hari pertama yakni 13 Oktober 2023 hingga hari terakhir 15 Oktober 2023, pihak BUMN mencatat jumlah penonton yang hadir sebanyak 109.929 orang, atau 128 orang lebih banyak dari pada tahun lalu.

Selain jumlah penonton, biaya penyelenggaraan MotoGP Mandalika juga mendapat sorotan dari banyak pihak.

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (20/10/2023) Indonesia rencananya akan menggelar MotoGP selama 10 musim dimulai dari 2022 lalu. Untuk bisa menyelenggarakan ajang balapan bergengsi ini, Indonesia rupanya rupanya harus membayar biaya yang tidak sedikit.

Pada 2022 lalu diketahui bahwa Dorna Sports selaku pemegang hak komersial untuk olahraga sepeda motor MotoGP membebankan commitment fee sebesar 9 juta euro atau Rp143 miliar. Biaya tersebut harus dibayarkan Indonesia setiap musimnya kepada Dorna Sports.

Abdulbar M Mansoer yang kala itu menjabat sebagai Direktur Utama Tourism Development Corporation (ITDC) menjelaskan jika biaya sebesar itu sudah termasuk lisensi, hak cipta, serta biaya penyelenggaraan.