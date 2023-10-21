Ini Delapan Poin Penting ASEAN Capital Market Forum (ACMF) 2023

Jakarta- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) rampung menyelenggarakan ACMF Chairs Meeting & International Conference 2023.

Sebagai pemegang keketuaan Indonesia, terdapat sejumlah poin penting kegiatan akbar ini. Rangkaian kegiatan yang berlangsung di Bali selama tiga hari tersebut diawali dengan pertemuan rutin ACMF.

Acara tersebut dihadiri para regulator pasar modal se-ASEAN, serta mitra kerja ACMF yakni Sekretariat ASEAN, Asian Development Bank (ADB), dan Sustainable Finance Institute Asia (SFIA).

Selanjutnya acara ACMF International Conference 2023 untuk meningkatkan awareness publik atas sejumlah inisiatif ACMF dan sebagai platform untuk menunjukkan 'milestone' pencapaian pelaksanaan inisiatif forum ini.

Terakhir adalah ACMF-ISSB Technical Training. Ini merupakan kegiatan pengembangan kapasitas bagi regulator dan korporasi di ASEAN dalam penyusunan corporate sustainability disclosures setelah adanya peluncuran IFRS Sustainability Disclosure Standards.

Keberhasilan OJK dalam memimpin ACMF tahun ini bakal dilanjutkan Laos yang diwakili oleh Lao Securities Commision Office (Lao SCO) pada tahun 2024.

Berikut Rangkuman 8 poin penting ACMF Chairs Meeting & International Conference 2023: