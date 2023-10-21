Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Produk Israel Diboikot Dunia, Ini Daftarnya

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |04:38 WIB
JAKARTA - Ini daftar produk Israel yang diblokir dunia yang akan diulas dalam artikel ini, salah satunya ada yang terkenal di Indonesia.

Imbas Konflik yang terjadi pada Israel dan Palestina telah memicu reaksi global. Lalu, hal itu mengakibatkan sebagian produk makanan dan barang berasal dari Israel yang ada di Indonesia menjadi sasaran dari boikot internasional.

Lebih lanjut, gerakan itu dikenal dengan singkatan BDS, yakni kepanjangan dari Boikot, Divestasi, dan Sanksi.

BDS melalui laman resminya menyerukan kepada masyarakat global untuk memboikot perusahaan-perusahaan Israel dan perusahaan internasional yang terlibat dalam pelanggaran hak-hak Palestina. Gerakan ini telah mendapatkan dukungan yang kuat dari berbagai negara.

Berikut ini Okezone telah merangkum beberapa produk makanan dan barang Israel yang mendapat sorotan dalam gerakan boikot internasional dan beberapa di antaranya sangat terkenal di Indonesia.

1. AXA

Perusahaan asuransi terkemuka ini, yang juga bekerja sama dengan bank BUMN Indonesia, mendapat perhatian karena investasi mereka di bank-bank Israel yang digunakan untuk membiayai tindakan pencurian tanah dan sumber daya alam di tanah Palestina.

2. Puma

Perusahaan pakaian dan alat olahraga terkenal ini, dengan berbagai gerakan yang tersebar di Indonesia, menjadi sasaran boikot karena dukungannya terhadap Asosiasi Sepak Bola Israel (IFA).

