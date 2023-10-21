Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gara-Gara Utang Pinjol, Sepasang Kekasih Ini Bobol ATM

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |05:34 WIB
Gara-Gara Utang Pinjol, Sepasang Kekasih Ini Bobol ATM
Kisah Sepasang Kekasih Punya Utang Pinjol. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Pasangan muda dengan beraninya membobol mesin ATM menggunakan mesin las yang dibawa karena telah terlilit utang di pinjaman online (pinjol).

Aksi yang mereka lakukan tersebut di wilayah Krian Sidoarjo, Jawa Timur dan aksinya itu terekam oleh CCTV.

Pelaku tersebut masih menggunakan helm serta jaket,saat memasuki ruang ATM. Kemudian, dia menyemprotkan CCTV dengan cat semprot yang dia bawa untuk menutupi kelakuannya saat membobol ATM menggunakan mesin las.

Kedua pelaku yang menjadi tersangka saat ini telah diperiksa di kantor polisi. Mereka mengakui bahwa sebelumnya telah mempelajari bagaimana cara membobol mesin ATM melalui YouTube.

Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintaro mengatakan,bahwa saat ini kedua pelaku sedang terjerat utang.

“Yang laki-lakinya saudara DAS ini suka main judi online dan juga terlilit utang pinjol,’’ ujar Kombes Pol Kusumo Wahyu, kepada media, Jumat (20/10/2023).

Halaman:
1 2
