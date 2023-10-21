Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Pinjol bak Monster Pencabut Nyawa, 60 Korban Rela Bunuh Diri

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |08:07 WIB
4 Fakta Pinjol bak Monster Pencabut Nyawa, 60 Korban Rela Bunuh Diri
Fakta Pinjol bak Monster Pencabut Nyawa. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Pinjaman Online (Pinjol) tengah menjadi pembahasan yang cukup ramai di kalangan Masyarakat saat ini.

Pasalnya adanya pinjol ini malah membuat banyak Masyarakat yang memilih untuk mengakhiri hidup mereka di karenakan ketidak sanggupannya untuk membayar pinjaman mereka.

Berikut ini, telah dirangkum oleh Okezone, fakta-fakta mengenai Pinjol yang menjadi monster pencabut nyawa karena menelan banyak korban jiwa. Sabtu (21/10/2023).

1. Memakan Hingga 60 Korban Jiwa

Di India juga tercatat sudah 60 korban pinjol melakukan upaya bunuh diri.

Aplikasi pinjol di negara tersebut memperlakukan nasabahnya dengan cara yang benar-benar keji.

Mulai dari pemerasan, menjebak, menganiaya hingga mempermalukan para pengguna pinjol yang tak mampu melunasi pinjamannya.

2. Usia Korban Bunuh Diri Pinjol

Sebagian besar berusia 20 tahun dan 30 tahun. Mulai dari seorang petugas pemadam kebakaran, seorang musisi pemenang penghargaan, seorang ibu dan ayah muda yang meninggalkan putri mereka yang berusia tiga dan lima tahun, serta seorang kakek dan cucu. Empat di antara nasabah bunuh diri dengan usia masih remaja.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162071/kartel_bunga_pinjol-yUbk_large.jpg
AFPI Bantah Tuduhan Jadi Kartel Bunga Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159965/pinjol_ilegal-Q9jo_large.jpg
OJK: Kemajuan Teknologi Jadi Celah Masuknya Pinjol Ilegal Server Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/455/3156677/pinjol-HQ1C_large.png
96 Pinjol Resmi OJK per Juli 2025, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/622/3156543/pinjaman-nVKG_large.jpg
Cara Cepat Blokir NIK KTP yang Terlanjur Dipakai Pinjol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement