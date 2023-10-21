4 Fakta Pinjol bak Monster Pencabut Nyawa, 60 Korban Rela Bunuh Diri

JAKARTA- Pinjaman Online (Pinjol) tengah menjadi pembahasan yang cukup ramai di kalangan Masyarakat saat ini.

Pasalnya adanya pinjol ini malah membuat banyak Masyarakat yang memilih untuk mengakhiri hidup mereka di karenakan ketidak sanggupannya untuk membayar pinjaman mereka.

Berikut ini, telah dirangkum oleh Okezone, fakta-fakta mengenai Pinjol yang menjadi monster pencabut nyawa karena menelan banyak korban jiwa. Sabtu (21/10/2023).

1. Memakan Hingga 60 Korban Jiwa

Di India juga tercatat sudah 60 korban pinjol melakukan upaya bunuh diri.

Aplikasi pinjol di negara tersebut memperlakukan nasabahnya dengan cara yang benar-benar keji.

Mulai dari pemerasan, menjebak, menganiaya hingga mempermalukan para pengguna pinjol yang tak mampu melunasi pinjamannya.

2. Usia Korban Bunuh Diri Pinjol

Sebagian besar berusia 20 tahun dan 30 tahun. Mulai dari seorang petugas pemadam kebakaran, seorang musisi pemenang penghargaan, seorang ibu dan ayah muda yang meninggalkan putri mereka yang berusia tiga dan lima tahun, serta seorang kakek dan cucu. Empat di antara nasabah bunuh diri dengan usia masih remaja.