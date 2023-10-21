Kerja Sama MNC Kapital dan Bank Rakyat Perkuat Hubungan Indonesia-Malaysia

JAKARTA - Kerjasama PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan Bank Rakyat Malaysia Berhad memperkuat hubungan Indonesia dan Malaysia. Menteri Pembangunan Wirausaha dan Koperasi Malaysia, YB Datuk Ewon Benedick menilai, kerja sama ini menjadi titik tolak atas kerja sama yang lebih luas bagi Indonesia dan Malaysia.

Hal tersebut disampaikan saat dirinya menyaksikan Penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara MNC Kapital dan Bank Rakyat Malaysia. Kolaborasi itu terkait pemberian fasilitas pendanaan dan remitansi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

Menurutnya, Indonesia dan Malaysia terus memacu kolaborasi agar pembangunan ekonomi di dua kawasan ini terus tumbuh.

"Titik tolak permulaan kerja sama kepada kerja sama yang lebih besar lagi. Terutama untuk kita semua memacu pembangunan ekonomi negara serantau," ujar Ewon Benedick dalam sambutannya, Sabtu (21/10/2023).

Pemerintah Malaysia, kata dia, menginginkan adanya kerja sama yang lebih kuat lagi antara negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), termasuk Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan utama Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim.

Anwar Ibrahim, lanjut Ewon Benedick, berharap ada perjanjian strategis antara negara ASEAN baik di sektor perdagangan, pendanaan, serapan tenaga kerja, hingga transfer teknologi. Sehingga diperlukan kolaborasi yang lebih terintegrasi.