Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MenkopUKM Teten Masduki Beberkan Kekuatan ASEAN

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |18:18 WIB
MenkopUKM Teten Masduki Beberkan Kekuatan ASEAN
Kelebihan ekonomi ASEAN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menkop UKM Teten Masduki membeberkan kekuatan yang dimiliki negara kawasan ASEAN. Dia menyebut ASEAN merupakan kekuatan dunia di sektor agriculture dan aquaculture.

Karena itu, kekuatan ekonomi kawasan ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Menurutnya, ASEAN dapat membangun kekuatan ekonomi secara bersama, terutama di agriculture dan aquaculture. Hal ini membuat anggota negara ASEAN bisa keluar dari bayang-bayang Barat sebagai negara adidaya.

"Saya kira ASEAN, kalau kita lihat data ya ini bisa menjadi satu kekuatan, jadi kita di sektor agriculture, aquaculture ASEAN sangat kuat, ini saya kira kita bangun platform bersama, jadi supaya kita bisa keluar juga dari bayang-bayang negara besar," ujar Teten saat ditemui di iNews Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (21/10/2023).

Ekonomi agrikultur dipahami sebagai suatu upaya yang digunakan untuk meningkatkan perekonomian dengan memanfaatkan sektor pertanian.

Sedangkan, aquaculture adalah pembiakan, pemeliharaan, dan pemanenan ikan, kerang, alga, dan organisme lain di semua jenis lingkungan perairan.

Pemerintah Indonesia, lanjut dia, terus memperkuat hubungan dengan negara lain di ASEAN untuk pengembangan bidang agriculture dan aquaculture. Salah satu negara yang akan dikerjasamakan adalah Malaysia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180300/alfamart_indomaret_disebut_ganggu_umkm-970X_large.jpg
Kemenko PM Buka Suara soal Indomaret dan Alfamart Ancam UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179866/menteri_umkm_maman-CZwy_large.jpg
Menteri UMKM: Mayoritas Dana KUR Terserap ke Sektor Produksi, Tercipta 11 Juta Lapangan Kerja Informal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/455/3178965/ai-okgr_large.jpg
Topang Ekonomi RI, UMKM Menuju Inovasi dan Kesiapan AI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/455/3178194/batik-A5mY_large.jpg
Kisah Insipiratif UMKM Binaan BRI, Mengenalkan Batik Khas Tangerang hingga Tembus Pasar Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176758/umkm_ri-7H9x_large.jpg
Cara BUMN Bikin UMKM Papua Naik Kelas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/455/3174141/motogp-5CGs_large.jpeg
UMKM Lokal Go Global Lewat Ajang MotoGP Mandalika 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement