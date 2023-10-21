MenkopUKM Teten Masduki Beberkan Kekuatan ASEAN

JAKARTA - Menkop UKM Teten Masduki membeberkan kekuatan yang dimiliki negara kawasan ASEAN. Dia menyebut ASEAN merupakan kekuatan dunia di sektor agriculture dan aquaculture.

Karena itu, kekuatan ekonomi kawasan ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Menurutnya, ASEAN dapat membangun kekuatan ekonomi secara bersama, terutama di agriculture dan aquaculture. Hal ini membuat anggota negara ASEAN bisa keluar dari bayang-bayang Barat sebagai negara adidaya.

"Saya kira ASEAN, kalau kita lihat data ya ini bisa menjadi satu kekuatan, jadi kita di sektor agriculture, aquaculture ASEAN sangat kuat, ini saya kira kita bangun platform bersama, jadi supaya kita bisa keluar juga dari bayang-bayang negara besar," ujar Teten saat ditemui di iNews Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (21/10/2023).

Ekonomi agrikultur dipahami sebagai suatu upaya yang digunakan untuk meningkatkan perekonomian dengan memanfaatkan sektor pertanian.

BACA JUGA: Menkop Teten Minta Pinjol Jadi Bagian Hilirisasi UMKM

Sedangkan, aquaculture adalah pembiakan, pemeliharaan, dan pemanenan ikan, kerang, alga, dan organisme lain di semua jenis lingkungan perairan.

Pemerintah Indonesia, lanjut dia, terus memperkuat hubungan dengan negara lain di ASEAN untuk pengembangan bidang agriculture dan aquaculture. Salah satu negara yang akan dikerjasamakan adalah Malaysia.