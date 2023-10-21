Advertisement
SMART MONEY

5 Jenis Pinjaman yang Masuk Slik OJK

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |08:24 WIB
5 Jenis Pinjaman yang Masuk Slik OJK
Ilustrasi (Foto:Freepik)
JAKARTA- Setidakya ada lima jenis pinjaman yang masuk Slik OJK. Sebagai informasi OJK memiliki Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang meneruskan tugas BI terkait informasi debitur.

Sama halnya dengan BI Checking, SLIK juga memiliki riwayat debitur terkait dengan data pokok, kualitas kredit, beban bunga, cicilan pembayaran, hingga aset yang dijaminkan.

Berikut lima jenis pinjaman yang masuk Slik OJK dilansir dari berbagai sumber:

1. Kartu kredit

Kartu kredit adalah alat keuangan yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup banyak orang. Selain sebagai sarana pembayaran yang praktis, kartu kredit juga memiliki berbagai manfaat dan keunggulan yang dapat membuat penggunanya merasa nyaman dalam mengelola keuangan.

2. Kredit kendaraan bermotor (KKB)

Kredit Kendaraan bermotor (KKB) Adalah kredit konsumer yang diberikan kepada perorangan, untuk membiayai kepemilikan kendaraan roda dua atau roda empat (kecuali truk) baik kendaraan baru atau bekas.

Halaman:
1 2
