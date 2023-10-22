Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Harta Kekayaan Gibran Rakabuming yang Diusulkan Jadi Cawapres Prabowo

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |06:37 WIB
Intip Harta Kekayaan Gibran Rakabuming yang Diusulkan Jadi Cawapres Prabowo
Harta Kekayaan Gibran Rakabuming Raka Cawapres Prabowo Subianto (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gibran Rakabuming anak dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah menjadi bahan pembicaraan Masyarakat Indonesia. Pasalnya, Gibran ini diusulkan oleh Partai Golkar sebagai Calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Memiliki jabatan sebagai Wali Kota Solo Gibran Rakabuming tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp26 miliar.

Dalam Rapimnas yang digelar Partai Golkar, Nama Gibran diusulkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian yakni Airlangga Hartarto sebagai pasangan Capres Prabowo Subianto.

Mengutip dari website resmi milik KPK yang membahas mengenai Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), saat ini harta kekayaan Gibran pada 30 Januari 2023, memiliki kekayaan dalam bentuk tanah dan bangunan hingga kas dan setara kas.

Berikut daftar harta kekayaan Gibran Rakabuming Raka, antara lain:

1. Tanah dan Bangunan

Memiliki tujuh tanah dan bangunan dengan total senilai Rp17.339.000.000 yang diperolehnya dari hasil sendiri.

- Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/300 m2 di Surakarta sejumlah Rp. 6.000.000.000.

- Tanah dan Bangunan Seluas 2000 m2/2000 m2 di Sragen sejumlah Rp. 2.600.000.000.

- Tanah dan Bangunan Seluas 2000 m2/2000 m2 di Sragen sejumlah Rp. 2.600.000.000.

- Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/112 m2 di Surakarta senilai Rp. 1.500.000.000.

- Tanah Seluas 113 m2 di Surakarta senilai Rp. 700.000.000.

- Tanah Seluas 896 m2 di Surakarta senilai Rp. 1.747.200.000.

- Tanah Seluas 1124 m2 di Surakarta senilai Rp. 2.191.800.000.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/455/3090356/harta-kekayaan-krisdayanti-yang-kalah-di-pilkada-2024-lJ8EjjyGdZ.jpg
Harta Kekayaan Krisdayanti yang Kalah di Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/320/3051754/jokowi-minta-maaf-baru-naikkan-tunjangan-anggota-kpu-50-RdjGZO8fvo.jpg
Jokowi Minta Maaf Baru Naikkan Tunjangan Anggota KPU 50%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/320/3048265/sri-mulyani-singgung-anggaran-pemilu-sudah-dipakai-rp29-8-triliun-ini-rinciannya-3lxhnCRsSg.jpg
Sri Mulyani Singgung Anggaran Pemilu Sudah Dipakai Rp29,8 Triliun, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/320/3030388/syarat-dan-cara-jadi-anggota-kpu-bmxgFRVtks.jpg
Syarat dan Cara Jadi Anggota KPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/12/320/2995128/prabowo-jawab-siapa-calon-menteri-keuangan-di-kabinetnya-rJv2LZO5fs.jpg
Prabowo Jawab Siapa Calon Menteri Keuangan di Kabinetnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/320/2991702/transisi-politik-pengaruhi-minat-investor-saham-CCNSIWEfNA.jpg
Transisi Politik Pengaruhi Minat Investor Saham
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement