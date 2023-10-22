Intip Harta Kekayaan Gibran Rakabuming yang Diusulkan Jadi Cawapres Prabowo

JAKARTA - Gibran Rakabuming anak dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah menjadi bahan pembicaraan Masyarakat Indonesia. Pasalnya, Gibran ini diusulkan oleh Partai Golkar sebagai Calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Memiliki jabatan sebagai Wali Kota Solo Gibran Rakabuming tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp26 miliar.

Dalam Rapimnas yang digelar Partai Golkar, Nama Gibran diusulkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian yakni Airlangga Hartarto sebagai pasangan Capres Prabowo Subianto.

Mengutip dari website resmi milik KPK yang membahas mengenai Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), saat ini harta kekayaan Gibran pada 30 Januari 2023, memiliki kekayaan dalam bentuk tanah dan bangunan hingga kas dan setara kas.

Berikut daftar harta kekayaan Gibran Rakabuming Raka, antara lain:

1. Tanah dan Bangunan

Memiliki tujuh tanah dan bangunan dengan total senilai Rp17.339.000.000 yang diperolehnya dari hasil sendiri.

- Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/300 m2 di Surakarta sejumlah Rp. 6.000.000.000.

- Tanah dan Bangunan Seluas 2000 m2/2000 m2 di Sragen sejumlah Rp. 2.600.000.000.

- Tanah dan Bangunan Seluas 2000 m2/2000 m2 di Sragen sejumlah Rp. 2.600.000.000.

- Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/112 m2 di Surakarta senilai Rp. 1.500.000.000.

- Tanah Seluas 113 m2 di Surakarta senilai Rp. 700.000.000.

- Tanah Seluas 896 m2 di Surakarta senilai Rp. 1.747.200.000.

- Tanah Seluas 1124 m2 di Surakarta senilai Rp. 2.191.800.000.