Jajaki Peluang Ekspor, Ini Cara RI Perluas Pasar UMKM hingga ke Luar Negeri

JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) turut berpartisipasi dalam gelaran Trade Expo Indonesia (TEI) ke-38 tahun 2023 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten.

Kegiatan ini sebagai upaya untuk mempromosikan produk unggulan Indonesia sekaligus memperluas peluang pasar ekspor UKM ke luar negeri.

Dalam acara tersebut, KemenKopUKM memfasilitasi 22 UKM untuk ikut serta berpameran, yang terdiri dari 2 UKM kategori furnitur dan homedecor, 9 UKM personal care dan wellness, serta 11 UKM di bidang makanan dan minuman.

KemenKopUKM juga memfasilitasi merek kolektif MyNyale yang menampilkan produk unggulan dari Lombok, yang juga merupakan hasil kerja sama dengan United Nation Industrial Development Organization (UNIDO) dan Kementerian Perdagangan.

Sekretaris Deputi Bidang UKM, KemenKopUKM, Koko Haryono mengatakan, MyNyale merupakan brand yang mewadahi 12 koperasi dan UKM. Mereka tergabung dalam merek kolektif yang bertujuan untuk menjangkau pasar global dan mempromosikan keberlanjutan SDGs 2030.

Salah satunya Koperasi Gumi Nyale dengan produk wastra, aksesori, dan produk pangan pertanian.