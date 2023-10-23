Prabowo Umumkan Gibran Jadi Cawapres, IHSG Sesi I Anjlok 1,1% ke 6.767

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah di atas 1% pada perdagangan sesi pertama, Seniin (23/10/2023).

Pukul 11.50 waktu JATS, IHSG anjlok 1,19% di 6.767,45, bahkan menyentuh level terendahnya dalam tiga bulan terakhir di 6.730,87.

Sektor pemberat indeks komposit berasal dari infrastruktur yang terjun bebas 3,57%, disusul bahan baku keok 1,95%. Selanjutnya terdapat sektor energi yang melandai 1,65 persen, properti turun 1,17%, dan industri melandai 1,04%.

Hanya sektor teknologi yang tampil hijau sebesar 0,22%. Secara detil, transaksi siang ini mencapai Rp4,79 triliun, dengan total 13,77 miliar saham yang diperdagangkan.

Tiga saham barisan pecundang adalah PT Mahaka Radio Integra Tbk (MARI) keok 34,38% di Rp84, PT MPX Logistics International Tbk (MPXL) merosot 20,62% di Rp154, dan PT Multitrend Indo Tbk (BABY) jatuh 16,41% di Rp214.