Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Deretan Produk Makanan dan Barang Israel di Indonesia yang Diboikot Dunia

Rio Adryawan , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |05:01 WIB
Deretan Produk Makanan dan Barang Israel di Indonesia yang Diboikot Dunia
Daftar makanan dan minuman Israel di Indonesia yang diboikot dunia. (Foto: VOA)
A
A
A

JAKARTA – Deretan produk makanan dan barang Israel di Indonesia diboikot dunia. 

Melalui laman resminya, BDS (Boikot, Divestasi, Sanksi) menyerukan boikot terhadap perusahaan-perusahaan Israel dan internasional yang terlibat dalam pelanggaran hak-hak Palestina.

Berikut Okezone berikan daftar produk makanan dan barang Israel yang diboikot dunia, beberapa di antaranya bahkan laris manis di Indonesia:


1. Puma

Sebagai perusahaan pakaian dan alat-alat olahraga terkenal, gerai Puma bisa ditemui dengan mudah di Indonesia. Namun, perusahaan ini rupanya tak luput dari seruan boikot karena mendukung Israel.

Dukungan ini muncul setelah Puma diketahui menjadi satu-satunya sponsor internasional Asosiasi Sepak Bola Israel (IFA).

2. AXA

AXA merupakan salah satu perusahaan yang berfokus pada asuransi, perlindungan pribadi, dan rencana tabungan masa depan. Perusahaan ini juga telah bekerja sama dengan bank BUMN Indonesia.

Namun, AXA rupanya memiliki rekam jejak investasi di bank-bank Israel yang digunakan untuk membiayai pencurian tanah dan sumber daya alam di tanah Palestina.

3. Ahava

Selanjutnya adalah produk kosmetik asal Israel, Ahava, yang cukup terkenal di beberapa negara. Produk ini diserukan untuk diboikot karena memiliki lokasi produksi, pusat pengunjung, dan toko utama di pemukiman ilegal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement