Deretan Produk Makanan dan Barang Israel di Indonesia yang Diboikot Dunia

Daftar makanan dan minuman Israel di Indonesia yang diboikot dunia. (Foto: VOA)

JAKARTA – Deretan produk makanan dan barang Israel di Indonesia diboikot dunia.

Melalui laman resminya, BDS (Boikot, Divestasi, Sanksi) menyerukan boikot terhadap perusahaan-perusahaan Israel dan internasional yang terlibat dalam pelanggaran hak-hak Palestina.

Berikut Okezone berikan daftar produk makanan dan barang Israel yang diboikot dunia, beberapa di antaranya bahkan laris manis di Indonesia:





1. Puma

Sebagai perusahaan pakaian dan alat-alat olahraga terkenal, gerai Puma bisa ditemui dengan mudah di Indonesia. Namun, perusahaan ini rupanya tak luput dari seruan boikot karena mendukung Israel.

Dukungan ini muncul setelah Puma diketahui menjadi satu-satunya sponsor internasional Asosiasi Sepak Bola Israel (IFA).

2. AXA

AXA merupakan salah satu perusahaan yang berfokus pada asuransi, perlindungan pribadi, dan rencana tabungan masa depan. Perusahaan ini juga telah bekerja sama dengan bank BUMN Indonesia.

Namun, AXA rupanya memiliki rekam jejak investasi di bank-bank Israel yang digunakan untuk membiayai pencurian tanah dan sumber daya alam di tanah Palestina.

3. Ahava

Selanjutnya adalah produk kosmetik asal Israel, Ahava, yang cukup terkenal di beberapa negara. Produk ini diserukan untuk diboikot karena memiliki lokasi produksi, pusat pengunjung, dan toko utama di pemukiman ilegal.