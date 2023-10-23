Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertumbuhan Ekonomi AS Diprediksi Melambat, Ini Penyebabnya

Arfiah , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |18:17 WIB
Pertumbuhan Ekonomi AS Diprediksi Melambat, Ini Penyebabnya
Pertumbuhan Ekonomi AS Diprediksi Melambat (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) di kuartal III dan kuartal IV tahun ini diprediksi akan melambat. Tercatat, pertumbuhan ekonomi AS pada kuartal II-2023 sebesar 2,1% secara tahunan.

"Dalam enam bulan ke depan ekonomi Amerika diperkirakan akan mengalami kontraksi karena tingkat suku bunga yang tinggi dan data-data penting yang mengalami penurunan," kata Ekonom Sucor Sekuritas Ahmad Mikail dalam risetnya, Jakarta, Senin (23/10/2023).

Selain itu, upah minimum yang naik lebih kecil dibandingkan inflasi juga mengindikasikan pemotongan tingkat suku bunga di masa depan pada negeri paman sam.

Berdasarkan hal tersebut, dia memprediksi bahwa The Fed diperkirakan tidak akan memotong tingkat suku bunga pada bulan November sedangkan Bank Indonesia (BI) kemungkinan akan memangkas tingkat suku bunga.

 BACA JUGA:

Jika harga minyak masih bertahan di USD86-89 per barel pada kuartal I, maka inflasi Amerika berdasarkan indeks komoditas energi bisa mencapai -1% hingga 0,1% secara tahunan. Dalam hal ini, tingkat suku bunga The Fed di kuartal I diperkirakan akan dipangkas.

Sebelumnya, Ahmad Mikail memprediksi adanya pemotongan tingkat suku bunga pada semester kedua tahun 2023.

Halaman:
1 2
