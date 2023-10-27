LRT Jabodebek Rusak, Kini Hanya 9 Kereta Beroperasi Bikin Waktu Tunggu 1 Jam

JAKARTA - LRT Jabodebek mengungkapkan bahwa jarak kedatangan kereta atau headway saat ini menjadi 1 jam.

Hal ini lantaran jumlah trainset yang dioperasikan semakin berkurang.

Manager Public Relations LRT Jabodebek Kuswardoyo mengatakan bahwa saat ini pihaknya hanya menjalankan 9 trainset dari 31 trainset yang ada.

Kuswardoyo mengatakan bahwa 18 trainset saat ini kondisinya rodanya mengalami keausan sehingga perlu melakukan perawatan pembubaran roda.

Sedangkan 4 trainset lainnya juga dalam perbaikan di mana 2 trainset masih di PT Industri Kereta Api (INKA) lantaran pada tahun terjadi tabrakan.