Memudahkan Transaksi Perbankan Warga Desa Hurip Jaya, Begini Cerita Sukses Agen BRILink Hendra Sukmawijaya

Agen BRILink Habsyi Azmy Computer melayani warga Desa Hurip Jaya dengan setulus hati, untuk mendapatkan pelayanan perbankan dengan mudah, cepat, dan aman. (Foto: Okezone/Sabang Prayogi)

BEKASI - Kehadiran Agen BRILink HabsyiAzmi Computer milik Hendra Sukmawijaya di Desa Hurip Jaya, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sangat membantu warga sekitar dalam melakukan transaksi perbankan. Transaksi dilayani dengan ramah, cepat, dan aman.

BRILink merupakan program Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan konsep sharing fee. Agen BRILink memiliki peran sebagai mini ATM BRI, untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi perbankan secara real time online, dengan fitur Electronic Data Capture (EDC) Mini ATM BRI.

Kehadiran Agen BRILink Desa Hurip Jaya Regional Office (RO) Jakarta II, menjadi solusi jitu bagi warga yang sebagian besar mata pencahariannya sebagai petani padi, petani tambak, dan nelayan. Untuk mengisi pulsa, membayar tagihan, transfer uang, tarik tunai, setor tunai, hingga penyaluran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan langsung Tunai (BLT) Desa.

Kamis, 31 Agustus 2023, waktu menunjukkan pukul 15.30 WIB. Seorang nasabah terlihat antre di Agen BRILink HabsyiAzmi Computer. Hendra, demikian sapaan Hendra Sukmawijaya, tersenyum ramah melayani nasabah. "Mau transaksi apa, Bu?" tanya pria ramah ini sembari tersenyum. "Mau transfer uang Mas," jelas Aat (40) warga Desa Hurip Jaya.

Aat, pemilik warung bakso, menggunakan jasa Agen BRILink HabsyiAzmi Computer untuk tarik tunai, pencairan dana bansos, dan setor tunai sejak 2012 lalu. Menurutnya, sejak kehadiran agen layanan perbankan dari Bank BRI tersebut sangat membantu dalam melakukan transaksi keuangan.

"Terbantu banget, ya. Kalau dulu sebelum adanya Agen BRILink. Saya harus menempuh perjalanan kurang lebih 18 kilometer ke kantor BRI Babelan untuk setor dan tarik tunai. Sekarang kan dekat rumah jadi gak repot," ujarnya.

Kurang dari 5 menit Hendra dapat menyelesaikan pelayanan transfer uang. Struk transaksi langsung diberikan kepada Aat. "Jadi kalau transaksi di sini lebih cepat, dan gak antre lama. Pelayanannya juga ramah dan dekat rumah," kata Aat.