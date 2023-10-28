Horor! Driver Ojol Dapat Orderan Fiktif dari Menara Saidah

JAKARTA - Salah satu driver ojol mengaku mendapatkan orderan fiktif dari Menara Saidah yang merupakan pengalaman pribadinya. Pasalnya, Menara Saidah saat ini sudah menjadi bangunan kosong yang telah ditutup selama 16 tahun.

Dalam hal ini salah satu driver ojol di Depok ini ternyata mengantar penumpang tak kasat mata alias hantu. Hal itu disadari saat si driver sudah sampai di lokasi tujuan.

"Naik Grab tengah malem tiba-tiba driver bilang "Maaf mba, mba ini beneran kan? Coba tepok jok motor saya" *udah tepok jok*," tulis penumpang tersebut.

"Maaf loh mba, saya terakhir 2 minggu lalu dapet orderan fiktif, ternyata setan, bukan manusia, yang saya terima daun, " ujarnya.

Kisah ini pertama kali dicuitkan oleh akun Twitter @Worksfees, cerita tersebut dikisahkan oleh penumpang ojol tersebut. Dia mengaku sempat dicurigai hantu oleh driver ojol tersebut.

Dikatakan titik penjemputan di salah satu bangunan terbengkalai di Jakarta. Tempat ini memang dianggap angker oleh masyarakat.