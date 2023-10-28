Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rexco Raih Penghargaan Superbrands Indonesia Award 2023, Kategori Multi Purpose Lubricant

Ikhsan Permana , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |07:58 WIB
Rexco Raih Penghargaan Superbrands Indonesia Award 2023, Kategori Multi Purpose Lubricant
Rexco Raih Superbrand Indonesia Award 2023 (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Altama Surya Anugrah melalui brand Rexco menyabet penghargaan perdananya dalam gelaran Superbrands Indonesia Awards 2023 pada kategori Multi Purpose Lubricant di Hotel Sheraton, Jakarta, Jumat (27/10/2023) malam.

Brand Manager Rexco Tomy Tambrani mengatakan, Rexco brand chemichal yang bergerak di bidang pelumas anti karat merasa bangga dengan penghargaan yang bisa diraih.

"Jadi ini adalah penghargaan pertama untuk Superbrands yang kami terima, artinya juga kami bisa melihat bahwa kami mulai lebih dipercaya oleh user kami," kata Tomy dikutip, Sabtu (28/10/2023).

Dia membongkar rahasia perusahaannya hingga mampu menyabet gelar bergengsi tersebut, menurutnya poin utama dari visi perusahaan adalah menjaga konsistensi.

"Utamanya konsisten, kita konsisten menjaga kualitas, dan juga konsisten memberikan edukasi-edukasi kepada user, intinya itu, itu yang terus kita pertahankan dari tahun ke tahun," ungkapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/28/320/2909854/ini-rahasia-ryu-power-tools-raih-penghargaan-dari-superbrands-indonesia-award-2023-t4jEOdF5Lo.jpg
Ini Rahasia Ryu Power Tools Raih Penghargaan dari Superbrands Indonesia Award 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/28/320/2909847/usai-lewati-badai-inti-solar-sabet-penghargaan-di-superbrands-indonesia-award-2023-C9SBKaneJd.jpg
Usai Lewati Badai, Inti Solar Sabet Penghargaan di Superbrands Indonesia Award 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/28/320/2909837/nachi-sabet-penghargaan-superbrands-indonesia-awards-2023-ini-rahasianya-8anTXfmBeS.jpg
Nachi Sabet Penghargaan Superbrands Indonesia Awards 2023, Ini Rahasianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/28/320/2909833/master-raih-penghargaan-superbrands-indonesia-awards-2023-30BzLOL0m0.jpg
Master Raih Penghargaan Superbrands Indonesia Awards 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/08/24/320/1472228/kolaborasi-bisnis-keluarga-ini-tanggapan-pengusaha-GsS9cH7aah.jpg
Kolaborasi Bisnis Keluarga, Ini Tanggapan Pengusaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/08/24/320/1472155/indonesia-inc-bakal-jadi-kekuatan-besar-bersaing-di-pasar-global-vjGGGEhPL0.jpg
Indonesia Inc Bakal Jadi Kekuatan Besar Bersaing di Pasar Global
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement