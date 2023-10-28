Rexco Raih Penghargaan Superbrands Indonesia Award 2023, Kategori Multi Purpose Lubricant

JAKARTA - PT Altama Surya Anugrah melalui brand Rexco menyabet penghargaan perdananya dalam gelaran Superbrands Indonesia Awards 2023 pada kategori Multi Purpose Lubricant di Hotel Sheraton, Jakarta, Jumat (27/10/2023) malam.

Brand Manager Rexco Tomy Tambrani mengatakan, Rexco brand chemichal yang bergerak di bidang pelumas anti karat merasa bangga dengan penghargaan yang bisa diraih.

"Jadi ini adalah penghargaan pertama untuk Superbrands yang kami terima, artinya juga kami bisa melihat bahwa kami mulai lebih dipercaya oleh user kami," kata Tomy dikutip, Sabtu (28/10/2023).

Dia membongkar rahasia perusahaannya hingga mampu menyabet gelar bergengsi tersebut, menurutnya poin utama dari visi perusahaan adalah menjaga konsistensi.

"Utamanya konsisten, kita konsisten menjaga kualitas, dan juga konsisten memberikan edukasi-edukasi kepada user, intinya itu, itu yang terus kita pertahankan dari tahun ke tahun," ungkapnya.