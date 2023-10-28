Nachi Sabet Penghargaan Superbrands Indonesia Awards 2023, Ini Rahasianya

JAKARTA - Marketing Manager PT Nachindo Tape Industry (Nachi) Juli Tjhang membeberkan rahasia perusahaannya hingga berhasil meraih penghargaan di malam puncak Superbrands Indonesia Awards 2023 di Hotel Sheraton, Jakarta, Jumat (27/10/2023) malam.

Menurutnya, salah satu rahasianya adalah menjaga kualitas produk sehingga bisa menghasilkan produk yang baik untuk masyarakat.

BACA JUGA: Master Raih Penghargaan Superbrands Indonesia Awards 2023

"Kami terus mendevelopt untuk produk kami, menjaga kualitas produk kami, sehingga produk kami tetap memberikan harga yang terbaik dengan kualitas yang terbaik," kata Juli dikutip Sabtu (28/10/2023).

Juli mengaku bangga perusahaannya bisa menyabet penghargaan dari Superbrands, karena penghargaan Superbrands sendiri merupakan ajang yang sangat bergengsi.

"Tentunya kami bangga dan kami juga sangat senang karena berarti ada kepercayaan dari masyarakat bahwa brand kami tetap mendapatkan Superbrands," ucapnya.