HOME FINANCE HOT ISSUE

Usai Lewati Badai, Inti Solar Sabet Penghargaan di Superbrands Indonesia Award 2023

Novie Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |08:11 WIB
Usai Lewati Badai, Inti Solar Sabet Penghargaan di Superbrands Indonesia Award 2023
Inti Solar Raih Superbrand Indonesia Award 2023 (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Inti Solar mendapatkan penghargaan sebagai Solar Water Heater terbaik di Indonesia pada Superbrands Indonesia Award 2023 di Sheraton Grand Jakarta, Gandaria City, Jakarta Selatan, Jumat (27/10/2023) malam.

Direktur Inti Solar, Yoseph Chandra mengatakan, penghargaan yang diraihnya ini berkat kerja keras bersama tim. Di mana beberapa waktu lalu sempat diterjang badai yakni adanya pandemi, namun pihaknya berhasil melaluinya.

"Saat ini ekonomi makin glowing, demand masyarakat juga baik. Tahun ini lebih terasa memenangkan penghargaan dari Superbrands," katanya kepada MNC Portal, dikutip, Sabtu (28/10/2023).

Selain itu, kata dia, antusias pasar cukup positif pada produknya. Hingga akhirnya mendapatkan kesempatan untuk meraih penghargaan, yang mana tidak terlepas dari kepercayaan konsumen itu sendiri.

Agar lebih dikenal masyarakat, Inti Solar akan terus menonjolkan eksistensinya, melakukan roadshow, edukasi terhadap pasar hingga mengeluarkan terobosan-terobosan terbaru yang membuat produknya kian terkenal serta mendapatkan atensi lebih banyak lagi.

