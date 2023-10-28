Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Rahasia Ryu Power Tools Raih Penghargaan dari Superbrands Indonesia Award 2023

Novie Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |08:23 WIB
Ini Rahasia Ryu Power Tools Raih Penghargaan dari Superbrands Indonesia Award 2023
Ryu Power Raih Superbrand Indonesia Award 2023 (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ryu Power Tools mendapatkan penghargaan kategori PowerTools Superbrands Indonesia Award 2023 di Sheraton Grand Jakarta, Gandaria City, Jakarta Selatan, Jumat (27/10/2023) malam.

Dodi Sanjaya sebagai Public Relation Ryu Power Tools mengatakan, bahwa penghargaan yang diraihnya ini berkat kepercayaan konsumen yang memilih produknya sebagai power tools andalan.

"Jadi ini membuktikan bahwa Ryu Power Tools tetap memperlihatkan eksistensi Ryu di dunia power tools, dan diakui banyak konsumen sebagai pilihan power tools terbaiknya," ujarnya kepada MNC Portal dikutip, Sabtu (28/10/2023).

Dodi mengungkapkan, bahwa selama ini pihaknya selalu memberikan yang terbaik kepada para konsumen. Bagaimana memprioritaskan serta menciptakan kepuasan pada para pelanggannya.

Lebih lanjut, kata Dodi, selama ini Ryu Power Tools telah melakukan berbagai upaya. Hingga akhirnya kerja kerasnya tersebut bisa mendapatkan penghargaan dari Superbrands.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/28/320/2909847/usai-lewati-badai-inti-solar-sabet-penghargaan-di-superbrands-indonesia-award-2023-C9SBKaneJd.jpg
Usai Lewati Badai, Inti Solar Sabet Penghargaan di Superbrands Indonesia Award 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/28/320/2909841/rexco-raih-penghargaan-superbrands-indonesia-award-2023-kategori-multi-purpose-lubricant-H6rPiHENNG.jpg
Rexco Raih Penghargaan Superbrands Indonesia Award 2023, Kategori Multi Purpose Lubricant
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/28/320/2909837/nachi-sabet-penghargaan-superbrands-indonesia-awards-2023-ini-rahasianya-8anTXfmBeS.jpg
Nachi Sabet Penghargaan Superbrands Indonesia Awards 2023, Ini Rahasianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/28/320/2909833/master-raih-penghargaan-superbrands-indonesia-awards-2023-30BzLOL0m0.jpg
Master Raih Penghargaan Superbrands Indonesia Awards 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/08/24/320/1472228/kolaborasi-bisnis-keluarga-ini-tanggapan-pengusaha-GsS9cH7aah.jpg
Kolaborasi Bisnis Keluarga, Ini Tanggapan Pengusaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/08/24/320/1472155/indonesia-inc-bakal-jadi-kekuatan-besar-bersaing-di-pasar-global-vjGGGEhPL0.jpg
Indonesia Inc Bakal Jadi Kekuatan Besar Bersaing di Pasar Global
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement