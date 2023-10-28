Ini Rahasia Ryu Power Tools Raih Penghargaan dari Superbrands Indonesia Award 2023

JAKARTA - Ryu Power Tools mendapatkan penghargaan kategori PowerTools Superbrands Indonesia Award 2023 di Sheraton Grand Jakarta, Gandaria City, Jakarta Selatan, Jumat (27/10/2023) malam.

Dodi Sanjaya sebagai Public Relation Ryu Power Tools mengatakan, bahwa penghargaan yang diraihnya ini berkat kepercayaan konsumen yang memilih produknya sebagai power tools andalan.

"Jadi ini membuktikan bahwa Ryu Power Tools tetap memperlihatkan eksistensi Ryu di dunia power tools, dan diakui banyak konsumen sebagai pilihan power tools terbaiknya," ujarnya kepada MNC Portal dikutip, Sabtu (28/10/2023).

Dodi mengungkapkan, bahwa selama ini pihaknya selalu memberikan yang terbaik kepada para konsumen. Bagaimana memprioritaskan serta menciptakan kepuasan pada para pelanggannya.

Lebih lanjut, kata Dodi, selama ini Ryu Power Tools telah melakukan berbagai upaya. Hingga akhirnya kerja kerasnya tersebut bisa mendapatkan penghargaan dari Superbrands.