HOME FINANCE HOT ISSUE

Master Raih Penghargaan Superbrands Indonesia Awards 2023

Ikhsan Permana , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |07:38 WIB
Master Raih Penghargaan Superbrands Indonesia Awards 2023
Master Raih Superbrand Indonesia Award 2023 (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Cairan pendingin radiator Master meraih penghargaan pada Superbrands Indonesia Awards 2023 di Hotel Sheraton, Jakarta, Jumat (27/10/2023) malam.

Promotion Manager Master Dhany Ekasaputra mengaku bangga dengan penghargaan yang diraih oleh perusahaannya.

"Ini menunjukkan bahwa eksistensi kami selama ini itu diakui oleh konsumen Indonesia," kata Dhany kepada MNC Portal Indonesia dikutip, Sabtu (28/10/2023).

Dhany mengatakan, perjuangan tim-nya selama inu akhirnya membuahkan hasil, berkat research and developement yang terus dilakukan sehingga perusahaannya dapat menghasilkan produk yang mumpuni.

"Tentu R&B kami juga bekerja keras untuk mencocokkan dengan kondisi iklim di Indonesia, salah satunya juga itu, jadi surprise juga kami juga sangat bangga dan ini membuktikan bahwa eksistensi kami masih diterima di pasar dengan baik," tuturnya.

Sebagai informasi, Superbrands sebagai lembaga arbiter internasional terkemuka dan terpercaya di 90 negara, kembali memberikan penghargaan Superbrands kepada 41 pemilik merek berkualitas pada acara Gala Award Superbrands Indonesia's Choice 2023.

