6 Fakta MRT Jakarta Disebut Proyek Rugi

JAKARTA – Ramai perbincangan di masyarakat terkait Moda Raya Terpadu (MRT) yang dianggap sepi dan tidak menguntungkan.

Ditambah dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan bahwa MRT di Jakarta bukan proyek yang menguntungkan karena hasil keputusan politik.

Menanggapi pernyataan Jokowi, Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan bahwa pembangunan MRT memang tak pernah menguntungkan bagi pemerintah.

MRT juga sempat mengalami gangguan sehingga membuat aktivitas masyarakat menjadi terganggu.

Berikut Okezone merangkum fakta MRT disebut proyek rugi, Minggu (29/10/2023):

1. Proyek yang tidak menguntungkan

Presiden Jokowi menyebut pembangunan MRT di jakarta adalah proyek yang tidak menguntungkan lantara karena hasil keputusan politik.