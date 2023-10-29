Peringati Hari Oeang ke-77, Sri Mulyani Minta Pegawai Kemenkeu Jaga Integritas dan Kepercayaan

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berkumpul dengan para anggota keluarga jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam rangka memperingati #HORI ke-77 pada Sabtu pagi. Dirinya pun merasa senang pada acara tersebut.

"Ada yang bilang, Tujuh itu dalam bahasa Jawa Pitu – Pitulungan – artinya pertolongan," ujar Sri dalam akun Instagram resminya @smindrawati di Jakarta, Sabtu malam (28/10/2023).

Di usia ke-77 Kemenkeu yang secara resmi dirayakan tanggal 30 Oktober nanti, menggambarkan ikhtiar, kerja keras seluruh jajaran Kemenkeu agar masyarakat dan perekonomian Indonesia senantiasa mendapat pertolongan dari Yang Maha Kuasa dalam menghadapi situasi dunia yang semakin menantang.

"Tentu apa yang kami lakukan dalam mengelola keuangan negara juga tak lepas dari dukungan tiada henti dari anggota keluarga kami," ungkap Sri.

Dia menyebut, keluarga adalah tumpuan yang mendukung jajaran Kemenkeu agar bisa bekerja dengan baik, penuh tanggung jawab, dan tentu dapat dipercaya dalam mengelola amanah yang sangat besar ini.