Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Peringati Hari Oeang ke-77, Sri Mulyani Minta Pegawai Kemenkeu Jaga Integritas dan Kepercayaan

Michelle Natalia , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |08:09 WIB
Peringati Hari Oeang ke-77, Sri Mulyani Minta Pegawai Kemenkeu Jaga Integritas dan Kepercayaan
Peringati Hari Oeang RI. (Foto: okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berkumpul dengan para anggota keluarga jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam rangka memperingati #HORI ke-77 pada Sabtu pagi. Dirinya pun merasa senang pada acara tersebut.

"Ada yang bilang, Tujuh itu dalam bahasa Jawa Pitu – Pitulungan – artinya pertolongan," ujar Sri dalam akun Instagram resminya @smindrawati di Jakarta, Sabtu malam (28/10/2023).

Di usia ke-77 Kemenkeu yang secara resmi dirayakan tanggal 30 Oktober nanti, menggambarkan ikhtiar, kerja keras seluruh jajaran Kemenkeu agar masyarakat dan perekonomian Indonesia senantiasa mendapat pertolongan dari Yang Maha Kuasa dalam menghadapi situasi dunia yang semakin menantang.

"Tentu apa yang kami lakukan dalam mengelola keuangan negara juga tak lepas dari dukungan tiada henti dari anggota keluarga kami," ungkap Sri.

Dia menyebut, keluarga adalah tumpuan yang mendukung jajaran Kemenkeu agar bisa bekerja dengan baik, penuh tanggung jawab, dan tentu dapat dipercaya dalam mengelola amanah yang sangat besar ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/320/3080250/sejarah-hari-oeang-dari-uang-pertama-ri-hingga-jadi-rupiah-gG7pj6ZG6Y.jpg
Sejarah Hari Oeang, dari Uang Pertama RI hingga Jadi Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/320/3056688/hari-oeang-ke-78-sri-mulyani-bawa-pesan-dari-burung-merpati-REMDvumNjN.jpg
Hari Oeang ke-78, Sri Mulyani Bawa Pesan dari Burung Merpati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/29/320/2910466/ini-sejarah-hari-oeang-yang-diperingati-30-oktober-1LietGcy0n.jpg
Ini Sejarah Hari Oeang yang Diperingati 30 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/29/320/2910468/mengenal-3-uang-awal-kemerdekaan-ri-N00mB7yXBP.jpg
Mengenal 3 Uang Awal Kemerdekaan RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/29/320/2910313/4-mata-uang-indonesia-sebelum-pakai-rupiah-YKuGUkXxX3.png
4 Mata Uang Indonesia Sebelum Pakai Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/03/320/2303344/elek-yo-band-tak-lagi-manggung-sri-mulyani-nge-jam-bareng-paksu-4VvmH1grcf.png
Elek Yo Band Tak Lagi Manggung, Sri Mulyani Nge-Jam Bareng Paksu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement