HOME FINANCE HOT ISSUE

KA Brawijaya Menabrak Truk, Tiga Kereta Alami Keterlambatan di Malang

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |08:58 WIB
KA Brawijaya Menabrak Truk, Tiga Kereta Alami Keterlambatan di Malang
KA Brawijaya Menabrak Truk. (Foto: Okezone.com/KAI)
MALANG - Sejumlah perjalanan kereta api mengalami keterlambatan kedatangan di Stasiun Malang. Hal ini karena adanya kecelakaan antara KA Brawijaya relasi Stasiun Gambir-Malang dengan sebuah dump truk di perlintasan tanpa palang pintu antara Stasiun Susuhan-Stasiun Kediri wilayah Daop 7 Madiun pada hari ini, pukul jam 03.00 WIB.

Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arief membenarkan informasi adanya empat rangkaian kereta yang terdampak. Rinciannya tiga kereta mengalami kedatangan dan satu kereta mengalami keterlambatan keberangkatan dari Stasiun Malang.

"Tiga rangkaian kereta yang terlambat yakni KA Brawijaya relasi Gambir-Malang, KA Malabar relasi Bandung - Malang, dan KA Gajayana relasi Gambir-Malang. Sedangkan satu KA yang mengalami keterlambatan keberangkatan yakni KA Arjuno Ekspres relasi Malang - Surabaya Gubeng," kata dikonfirmasi pada Minggu pagi (29/10/2023)

Pihaknya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat khususnya penumpang kereta yang terlambat dampak dari kejadian KA Brawijaya yang tertemper Dump Truk.

