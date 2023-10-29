Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Strategi Tingatkan Keselamatan Pelayaran Kapal Indonesia

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |11:33 WIB
Strategi Tingatkan Keselamatan Pelayaran Kapal Indonesia
Keselamatan Kapal Pelayaran Indonesia. (Foto: Okezone.com/Pelindo)
JAKARTA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sebagai Lead Holding BUMN Jasa Survei IDSurvey bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) berupaya meningkatkan keselamatan pelayaran kapal Indonesia. Salah satunya dengan menggelar pelatihan bagi stakeholder terkait pelayaran kapal Indonesia.

Pelatihan dengan tema Visual Inspection berfokus pada inspeksi dan pengujian secara visual, Non-Destructive Test (NDT) dan Destructive Test, serta Acceptance Criteria pada pemerikasan dan pengujian di wilayah Banten.

Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono menyampaikan, secara aktif BKI telah menjalankan rekomendasi yang diberikan KNKT sehingga menimbulkan perkembangan yang sangat positif sehingga menambah kenyamanan kita terhadap keselamatan pelayaran kapal di Indonesia.

“Dengan memberikan rekomendasi dari hasil survei klas yang telah dilaksanakan dengan baik, kami harapkan juga agar BKI dapat menjadi jaring pengaman sehingga keselamatan pelayaran dapat dilaksanakan dengan lebih baik,” ujarnya, Minggu (29/10/2023).

Melalui kegiatan ini, BKI ingin mendengarkan aspirasi dan masukan dari para pelanggan termasuk berbagi wawasan terkait berbagai permasalahan yang ada dan membangun kembali relasi yang telah terjalin dengan baik selama ini dengan pelanggan di wilayah Banten sekaligus mengadakan pelatihan secara gratis.

Oleh karena itu, pelaku bisnis harus dapat menyesuaikan kebutuhan dan permintaan pelanggan agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen, baik secara bisnis maupun personal.

Halaman:
1 2
