HOME FINANCE PROPERTY

5 Fakta Menara Saidah dari Kontraktor hingga Alasan Bangkrut

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |07:52 WIB
5 Fakta Menara Saidah dari Kontraktor hingga Alasan Bangkrut
Fakta Menara Saidah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menara Saidah merupakan gedung yang berfungsi sebagai pusat perkantoran.

Saat ini, gedung tersebut ditinggalkan penghuninya dengan berbagai faktor, salah satunya karena bangkrut.

Memiliki letak di Jalan MT Haryono, Jakarta dan kondisinya sudah terbengkalai sejak 2007.

Telah dirangkum oleh Okezone mengenai beberapa kisah dan fakta Menara Saidah dari kontraktor hingga penyebab bangkrut.

1. Sejarah Menara Saidah

Bernama awal Menara Drassindo yang dimiliki oleh PT Mustika Ratu, Mooryati Soedibyo. Namun, kepemilikannya tak bertahan lama lantaran gedung itu dilelang dan dimenangkan oleh keluarga Saidah pada tahun 1995.

Nama gedung berganti menjadi Menara Saidah, sesuai dengan nama sang pemilik, yakni Saidah Abu Bakar Ibrahim.

Halaman:
1 2
