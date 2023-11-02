Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Kenapa Dinamakan Menara Saidah?

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |20:05 WIB
Kenapa Dinamakan Menara Saidah?
Kenapa Dinamakan Menara Saidah (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA - Kenapa dinamakan Menara Saidah? Pada awalnya Gedung ini memiliki nama Menara Drassindo yang dimiliki oleh PT Mustika Ratu yakni Mooryati Soedibyo.

Dikutip dari berbagai sumber Okezone, Kamis (2/11/2023) kepemilikannya tidak bertahan lama dimana pada Tahun 1995, keluarga Saidah berhasil memenangkan kepemilikan tersebut.

Sehingga nama gedung mulai berganti menjadi Menara Saidah, yang dimana disesuaikan dengan nama sang pemilik, yakni Saidah Abu Bakar Ibrahim.

Dengan melakukan beberapa perubahan, gedung pencakar langit di Jakarta ini digadang-gadang memakan biaya pembangunan hingga Rp100 miliar, dengan PT Hutama Karya yang menjadi kontraktornya.

Walaupun begitu, hal tersebut tidaklah sia-sia dimana Menara ini cukup menarik perhatian para pengusaha-pengusaha untuk mengadakan berbagai acara besar.

Halaman:
1 2
