Cerita Menara Saidah dari Pembangunan, Ketinggian hingga Fakta Mistisnya

JAKARTA - Jika membahas soal Menara Saidah tak pernah ada habisnya. Pasalnya gedung yang sudah lama terbengkalai ini disebut-sebut menyimpan sejumlah cerita mistis di dalamnya.

Bangunan ini terletak di tengah kota Jakarta dan memiliki lokasi yang strategi, tepatnya di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan.

Mulanya, gedung ini sempat menjadi pusat perkantoran di Jakarta sebelum terbengkalai sejak 2007 silam. Lalu, setelah lamanya gedung ini ditinggalkan beredar isu bahwa bangunan dengan gaya romawi ini disebut-sebut angker.

Berikut ini Okezone telah merangkum beberapa fakta menarik cerita Menara Saidah dari pembangunan, ketinggian hingga kisah mistisnya, Sabtu (4/11/2023).

1. Sejarah pembangunan Menara Saidah

Menara Saidah, gedung terbengkalai yang terletak di Jalan MT Haryono, Jakarta tak pernah luput dari sorotan masyarakat. Gedung tersebut kembali viral setelah tertangkap kamera terlihat menyala merah.